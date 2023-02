Investissements des assurances dans l’économie : Faible expansion de l’assurance-vie au Sénégal Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Février 2023 à 20:33 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Moustapha Bâ a présidé, jeudi dernier, le symposium sur « l’apport des assurances dans l’économie nationale », l’un des fora des « Assises de l’entreprise 2023 » organisées par le Conseil national du patronat (Cnp) et qui ont pris fin, vendredi, à Dakar. Le Ministre des Finances et du Budget a expliqué, jeudi dernier, « la faiblesse […] Mamadou Moustapha Bâ a présidé, jeudi dernier, le symposium sur « l’apport des assurances dans l’économie nationale », l’un des fora des « Assises de l’entreprise 2023 » organisées par le Conseil national du patronat (Cnp) et qui ont pris fin, vendredi, à Dakar. Le Ministre des Finances et du Budget a expliqué, jeudi dernier, « la faiblesse relative » de l’investissement des assureurs dans l’économie nationale par « la faible expansion de l’assurance-vie », elle qui est caractérisée par une présence sur des investissements de long terme, contrairement à l’assurance non vie dont les ressources collectées constituent des moyens de financement à court terme, avec une fréquence de décaissement très rapide pour couvrir les engagements souscrits. Des chiffres corroborent cette situation : avec 37% de parts de marché dans l’activité d’assurance nationale, l’assurance vie concentre cependant 63% des placements en 2021. Selon Amadou Moustapha Bâ, « la capacité de financement de l’économie par le secteur sera donc d’autant plus importante que la branche de l’assurance-vie, collecteur de ressources à long terme, sera développée à l’instar des marchés modernes ». En présidant ce panel, il a fait un large tour d’horizon du secteur des assurances, sa place et son potentiel d’épargne. À côté des outils classiques (impôts et taxes), « la mobilisation de l’épargne nationale constitue un levier important sur lequel il faudra davantage compter pour le financement de notre économie. Et c’est à ce niveau que le secteur de l’assurance, dans son rôle de collecteur d’épargne, est très attendu », a indiqué le Ministre. Un indice de cette faible implication est que, par exemple, au titre de la participation à l’endettement de l’Etat, le montant des placements du secteur en 2021 ne représente que 0,6% du total de l’endettement et 2,39% de l’endettement intérieur de l’Etat. Au cours de son allocution, il a rappelé la fonction de facilitateur du secteur dans la réalisation des projets économiques à travers les garanties apportées aux banques dans l’octroi des crédits ou encore les conditionnalités d’assurance dans le financement des grands travaux de l’Etat. Il ne s’est pas limité à constater cette faible participation, mais il en a donné des explications, dans un contexte international défavorable, marqué par des chocs exogènes multiples, avec un Etat obligé de solliciter davantage ses ressources locales pour financer les projets de développement. Le taux de pénétration de l’assurance est de 1,47% au Sénégal en 2021, contre une moyenne africaine de 2,70% et une moyenne mondiale de 7,00%, a indiqué Mamadou Moustapha Bâ, ce qui témoigne, selon lui, que « beaucoup de progrès restent encore à faire » malgré la constante progression de cette contribution du secteur au Pib car elle était de seulement 1,15% en 2017. Toutefois, le secteur est dynamique car « les prestations payées par l’industrie des assurances en 2021 s’élèvent à 114 milliards de FCfa, en progression de 24 milliards de FCfa par rapport à l’année précédente ». Par ailleurs, au 31 décembre 2021, le stock des placements effectués par le secteur dans l’économie s’est établi à 443 milliards de FCfa, en progression de 1,8% par rapport à l’année 2020. Samboudian KAMARA



Source : Source : https://lesoleil.sn/investissements-des-assurances...

Accueil Envoyer à un ami Partager