Investissements directs étrangers : La Mauritanie se veut plus attractive en dehors du secteur extractif

Samedi 18 Décembre 2021

Une problématique à laquelle le gouvernement semble vouloir apporter une réponse avec la création, en début d’année 2021, de l’Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie (Apim). « Notre objectif est de promouvoir les autres secteurs tels que l’énergie, l’agriculture, l’élevage la pêche, le tourisme etc », renseigne la directrice générale de l’Apim, Aïssata Lam.



Dans cette perspective, Mme Lam souligne que le gouvernement mauritanien fait un travail crucial pour mieux favoriser le climat des affaires mais en dehors cela, elle note qu’en plus du secteur extractif, le pays comprend d’autres domaines d’activité à fort impact économique et social.



Il s’agit, selon la directrice générale de l’Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie, de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, du tourisme entre autres qui sont des secteurs sur lesquels les investisseurs peuvent s’intéresser.

Bassirou MBAYE, envoyé spécial à Nouakchott





Source : A l’occasion de la 2ème journée de la 4ème édition des Financial afrik awards qui s'est ouverte jeudi en terre mauritanienne, il a été relevé que les Investissements directs étrangers (Ide), en Mauritanie, se sont, depuis longtemps, concentrés sur le secteur extractif.Source : https://www.lejecos.com/Investissements-directs-et...

