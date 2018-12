Investiture de Macky Sall : Des pickpockets font des victimes chez les ministres à Diamniadio

Les voleurs ont fait le déplacement samedi dernier à l’investiture du candidat de la majorité présidentielle, Macky Sall, à l’Arena tour de Diamniadio. Ils ont profité des bousculades pour s’en donner à cœur joie.



Nombre de sources décomptent des ministres dans le lot des victimes de ces pickpockets. Il s’agit du ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly et ses collègues du gouvernement, Mansour Faye (de l’Assainissement et de l’Hydraulique) et Mbagnick Ndiaye (de l’Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie). Le premier a perdu, lui, son portable.











Emedia