Investiture du candidat de BBY: Les femmes de la plateforme Macky 2024 et Diagne Sy Mbengue, lancent la grande offensive en perspective de 2024

Lequel précise : « Le Sénégal est à la croisée des chemins parce que nous allons bientôt exploiter le gaz et le pétrole. 2024, c’est pour bientôt, nous allons encore confier le pays au Président pour son développement. Il nous faut une prise en conscience. Si Macky arrêtait son travail au Sénégal, les institutions internationales vont se le disputer. On lui demande d’accompagner le Sénégal, en présentant sa candidature pour 2024 pour qu’il soit élu dès le 1er tour.



Nous venons de lancer la grande offensive en perspective de 2024 », a souligné le coordonnateur de Benno à Tivaouane, également parrain de l’événement. Il n’a pas manqué de tirer sur l’opposition. « Il y a des gens qui montrent la violence, de l'incorrection... Ils sont des amateurs qui ne connaissent pas l’Etat. Nous allons préserver notre pays », prévient Diagne Sy Mbengue.



D'après "Enquête", les responsables et pas des moindres dans la majorité présidentielle, ont pris part à cette cérémonie d’investiture. On peut noter la présence du responsable des femmes de l’Apr, Ndèye Saly Diop Dieng, la patronne du Fongip Thérèse Faye Diouf, l’ex président du groupe parlementaire de Benno, Aymerou Gningue, Abdoulaye Dièye de l’Aibd, le ministre Abdou Ndéné Sall, entre autres.



Le département de Tivaouane s'engage à jouer un rôle majeur



La résolution qui est ressortie de la cérémonie d’investiture qui s’est tenue, hier, dans la cité religieuse, signale : « La plateforme Macky 2024 des femmes du département de Tivaouane ainsi que leur parrain Mamadou Diagne Sy Mbengue, accompagnée de tous les responsables politique de la mouvance présidentielle du département de Tivaouane, considérant la chance que constitue le Président Macky Sall pour notre pays; constatant les progrès extraordinaires réalisées sous son magistère depuis 2012.



Et se désolant de la posture d'une certaine opposition immature et mue que par des intérêts crypto-personnels. Notant également cette démesure qui caractérise cette opposition, qui semble ignorer que la paix est l'une richesse les plus importantes de notre pays »



« Se positionnant en sentinelle de défense des intérêts supérieurs de la nation et de l'intégrité du pays. Se nourrissant des aspirations profondes et légitimes de développement nées des réalisations du Président Macky Sall.



Ambitionnant que le département de Tivaouane joue un rôle majeur dans ses ambitions et aspirations. Renouvelant leur confiance et leur attachement au président Macky Sall et à sa politique, la plateforme Macky 2024 des femmes de Tivaouane et son parrain Monsieur Mamadou Diagne Sy Mbengue, ainsi que tous les responsables du département, demandent, sans ambages, à Monsieur Macky Sall de se présenter aux élections présidentielles 2024 », précisent-elles dans leur résolution.



Aussi s’engagent-ils, à convaincre tous les Sénégalais et particulièrement, les habitants et ressortissants du département de Tivaouane, à " porter cette candidature pour la réalisation de tous les espoirs des populations sénégalaises, que les ressources issues de l'exploitation du pétrole et du gaz permettront de prendre en charge sans endettement ".