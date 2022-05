Investitures à Yewwi : Très amer, Cheikh Tidiane Dièye crache ses vérités !

«Le secrétariat politique national de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg exprime sa totale désapprobation face au procédé inique et injuste utilisé lors de la constitution des listes des candidats de Yewwi Askan WI, qui a eu pour résultat de reléguer le Docteur Cheikh Tidiane DIEYE et Madame le Ministre Ndeye Fatou Diop Blondin aux 28ème et 29ème place sur la liste nationale contre toute attente.»



Ladite plateforme regrette que les critères liés à la compétence, à l’engagement dans la coalition et la capacité des leaders investis à tirer la liste de Yewwi askan WI, du fait de leur engagement patriotique et leur image positive au sein de l’opinion publique, «soient sacrifiés sur l’autel du copinage et des intérêts partisans, remettant au goût du jour des pratiques politiques auxquelles les sénégalais avaient fini de tourner le dos.»



«La plateforme Avenir ne tombera jamais dans une bataille pour des postes et des places. Elle compte cependant se faire entendre pour le respect de l’éthique pour laquelle les membres de la coalition se sont retrouvés», indique-t-elle dans son communiqué de presse.



Tout en affirmant son encrage au sein de la coalition de l’opposition, Avenir Senegaal Bi Nu Begg souligne cependant, que «toutes les trahisons du monde ne sauraient entamer son élan ou le détourner de l’objectif qui est la transformation qualitative du Sénégal.»