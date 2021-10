Investitures au sein BBY: Les menaces à peine voilées de Aminata Mbengue Ndiaye à Macky Sall Au terme de la révision exceptionnelle des listes électorales et de la publication desdites listes, le Parti socialiste (Ps) engage la deuxième étape du processus électoral, par l'investiture des candidats du parti, àla candidature de la coalition BBY, candidatures devant être, au préalable, validées par les instances régulières compétentes du parti.

A l'échelle de chaque collectivité territoriale, Aminata Mbengue Ndiaye engage ses camarades, dans une circulaire prise en interne ce mercredi, à initier ou accepter des concertations au sein du parti et avec les partenaires de la coalition en vue d'élaborer des listes communes, consensuelles et gagnantes.



En cas de désaccord, renseigne l'Info, au sein de BBY, la Sg du Ps donne mandat aux responsables et militants socialistes, d'envisager des alternatives gagnantes, à l'exclusion de toute candidature sous la bannière de l'opposition.



A l'en croire, les "opérations d'investiture sont toujours difficiles et douloureuses dans un parti, à fortiori dans une coalition, car tout choix est renoncement. Elles laissent forcément, en dehors des listes, des militants valeureux et méritants du parti ainsi que d'autres entités de la coalition", a-t-elle déclaré.

