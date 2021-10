Investitures des candidats aux locales : La coalition Wallu Sénégal mise sur les Comités de pilotage départementaux et communaux Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|

Le PDS, Bokk Giss Giss, And Jëf/PADS, le CRD et JOTNA ont mis en place une coalition électorale dénommée «La Grande Coalition WALLU SÉNÉGAL» qui présentera des listes uniques au niveau communal et départemental lors des prochaines élections locales prévues le 23 janvier 2022.





En perspective des investitures des candidats dans les différentes collectivités locales, la coalition a mis en place des comités de pilotage départementaux et des comités de pilotage communaux. Ces comités seront chargés du suivi de tout le processus électoral au niveau local.



"Il a été créé une Commission nationale des Investitures et Opérations électorales qui devra prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la mise en place des comités de pilotage départementaux (CDP) et des Comités Communaux de Pilotage (CCP) de la coalition au niveau de toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Les CDP et CCP auront respectivement en charge la mise en place des comités Électoraux Départementaux (CED) et des comités électoraux communaux chargés des investitures et du suivi de l’ensemble du processus électoral au niveau local.

Au niveau du département, chaque entité de la coalition désigne des points focaux au niveau de chaque département. Le collège ainsi constitué a la responsabilité de mettre en place un Comité Départemental de Pilotage de la coalition qui inclura les responsables de tous les partis ou mouvements de la coalition ainsi que les autres partis, mouvements ou associations qui souhaitent intégrer la coalition au niveau local.



Le Comité Départemental de Pilotage ainsi constitué a en charge la conduite du processus de mise en place du comité électoral départemental (CED) dont la composition et les missions sont précisées dans une autre circulaire", renseigne le communiqué de la dite coalition qui précise également que "la procédure est identique pour le niveau communal. Chaque entité de la coalition désigne des points focaux communaux qui sont chargés de mettre en place un Comité Communal de Pilotage (CCP) ouvert aux partis, mouvements et associations qui souhaitent intégrer la coalition au niveau de la Commune. Le CCP conduira le processus de mise en place des Comités Electoraux Communaux (CEC) selon les modalités qui seront définies dans une lettre circulaire".



Le même communiqué souligne également que "les CDP et les CCP doivent être mis en place au plus tard le 08 octobre 2021 et les rapports envoyés au secrétariat de la Commission nationale des Investitures et Opérations électorales".

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Investitures-des-candida...

Accueil Envoyer à un ami Partager