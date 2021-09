Investitures et carrières politiques: Macky se bat contre Macky La coalition Benno de Macky Sall échappera-t-elle aux tendances lors des prochaines Locales ? En tout cas, si certains responsables qui ne seront pas investis ne se braqueront pas, beaucoup d’autres risquent de former des listes parallèles, puur combattre la coalition Benno Bokk Yakaar. Ainsi, à la place d’une compétition entre Macky Sall et l’opposition, ce sera Macky Sall contre lui-même. "Tribune"

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021

Le Président Macky Sall qui, en tant que chef de son parti, l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), ne s’écarte pas de la désignation des candidats de la majorité pour les Locales de janvier prochain, doit s’attendre à des rébellions inéluctables dans son camp.



Même s’il possède une arme de taille, qui est son pouvoir de nomination aux emplois, le président du Parti Apr qui est aussi président de la République, pourrait faire des promesses pour ne pas semer la discorde au sein de son camp.



En fait, les responsables qui ne seront pas investis lors de ces Locales, peuvent être calmés par des promesses de nomination ou promus sur les listes lors des Législatives. Pour ceux qui doivent laisser le champ libre à d’autres, un poste de Pca ou de Dg pourrait leur être proposé. En tout cas, des responsables républicains qui n’ont pas été nommés à un poste, malgré leur engagement constant aux côtés de Macky Sall, ne voudront jamais laisser échapper une occasion de devenir maire de leur commune.



Pour eux, être maire leur donnera une légitimité qui pourra leur assurer une meilleure carrière politique. Et puisqu’il ne peut être question de laisser personne à quai, encore faut-il que Macky Sall n’obstrue pas cette voie ?



En effet, à moins d’un consensus quasi impossible sur les investitures, la guerre de leadership au sein de Benno Bokk Yakaar aura lieu dans toutes les grandes villes du pays. Dans la capitale sénégalaise où Diouf Sarr et Amadou Bâ affichent leurs ambitions, ils vont se heurter à des responsables comme Soham Wardini, qui fera tout pour se maintenir à son poste de maire de Dakar.



Déjà dans les autres communes de la capitale, les manœuvres battent leur plein entre responsables de l’Apr, positionnés pour une guéguerre sans merci. Avec ces Locales, c’est un secret de polichinelle, le risque d’implosion de la coalition présidentielle est réel.



Thiès sera le théâtre de tous les coups, entre des gens qui se sont toujours battus pour l’Apr et Benno et que des transhumants vaudront bousculer dans leur fief.



Par exemple, dans la capitale du Rail, des leaders qui ont forgé leur réputation dans le social et qui sont devenus comme Habib Niang, Dr. Abdoulaye Dièye, très populaires, sont déjà prêts pour aller à l’assaut des fauteuils de maires de leurs communes. Diourbel, Kaolack, Louga, Ziguinchor, Saint -Louis, Sédhiou, Kaffrine, Kolda, Mbour, aucune grande localité du pays ne sera épargnée par l’implosion qui guette le camp présidentiel, où les responsables ne se font d’ailleurs pas de cadeau.



Au fur et à mesure que les élections locales approchent, la bataille pour le leadership à Benno va s’aggraver. Cette guéguerre pourrait amener à se demander si cette coalition, après avoir dominé la vie politique depuis plus d’une décennie, survivra à cette élection.















Tribune

