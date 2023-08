Invictus Capital & Finance : Succès éclatant en renforçant les réserves du Trésor sénégalais, à hauteur de 138 Milliards FCfa La SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE : Un acteur majeur du marché financier sénégalais et sous-régional.



La société de gestion d'investissement INVICTUS CAPITAL & FINANCE a récemment pris un envol significatif, affirmant ainsi son statut d'acteur majeur sur le marché financier sénégalais et sous-régional. Cette montée en puissance s'est concrétisée par le succès de la structuration et du placement d'un emprunt obligataire par appel public à l'épargne de l'État du Sénégal, effectué simultanément sous les dénominations suivantes : « Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 », « Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 » et « Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033 ». Ces émissions ont eu lieu sur le Marché Financier Régional de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au cours de la période allant du 3 au 9 août 2023.





L'entreprise INVICTUS CAPITAL & FINANCE a joué un rôle central en tant qu'arrangeur et chef de file de cette opération ambitieuse, qui a permis de renforcer les réserves du Trésor sénégalais, de la somme considérable de 138 162 960 000 FCfa. Cette opération a suscité un engouement important des investisseurs, ce qui témoigne de la confiance qu'ils accordent à la solvabilité de l'État du Sénégal.



Ces émissions obligataires ont pour objectif de financer des projets d'investissement inscrits au budget de l'État, pour l'année 2023. Le montant total de l'opération a été réparti en trois tranches distinctes, chacune correspondant à une dénomination spécifique et à des taux d'intérêt différenciés. La tranche « Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 » représente l'émission de 5 000 000 d'obligations d'une valeur nominale de 10 000 FCfa, la tranche « Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 » équivaut à l'émission de 4 000 000 d'obligations et la tranche « Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033 » comprend 3 000 000 d'obligations, toutes ayant une valeur nominale de 10 000 FCfa.



La date de jouissance des titres sera fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l'opération. Les intérêts seront versés semestriellement, à partir de six mois après la date de jouissance des titres ou le jour ouvré suivant, si ce dernier n'est pas un jour ouvré. Le remboursement des obligations de la tranche A se fera par amortissement constant semestriel, avec un différé de 12 mois, tandis que celui des obligations des tranches B et C se fera par amortissement constant semestriel, avec un différé de 24 mois. L'émetteur prévoit que l'amortissement des obligations se fera en fonction du nombre de titres émis.



La réussite de cette opération témoigne de la solidité et de l'expertise d'INVICTUS CAPITAL & FINANCE en matière de gestion financière. Le Président du Conseil d'Administration de l'entreprise exprime sa vision ambitieuse de positionner la SGI comme une référence majeure dans le développement du Marché Financier Régional et le financement des économies au sein de la zone UEMOA. L'entreprise se présente comme un partenaire au service de tous les investisseurs, qu'ils soient personnes physiques ou morales, ainsi que des émetteurs de la région. La SGI s'engage à valoriser le capital de ses clients en respectant scrupuleusement ses valeurs fondamentales et en utilisant l'expertise de son équipe qualifiée d'experts en placements financiers et en fonctionnement des marchés boursiers.



Le Directeur général d'INVICTUS CAPITAL & FINANCE, fort d'une expérience de près de 15 ans dans le secteur des banques commerciales, insiste sur les valeurs d'éthique, de partage et d'excellence qui guident l'entreprise. Il met en avant la capacité d'écoute et la connaissance approfondie des marchés qui permettent à l'équipe de proposer des solutions pertinentes aux clients, en plaçant le client au centre de toutes les décisions.



En qualité d'arrangeur et de chef de file de cette opération cruciale, INVICTUS CAPITAL & FINANCE a brillamment sécurisé une somme considérable de 138 162 960 000 FCfa pour les coffres du Trésor sénégalais. L'engouement manifesté par les investisseurs traduit leur confiance indéfectible en la solvabilité de l'État du Sénégal.



Le Ministre des Finances se montre enthousiaste quant aux perspectives offertes par INVICTUS CAPITAL & FINANCE. Il voit en cette entreprise un pilier essentiel du développement économique régional, grâce à sa vision ambitieuse et à son expertise avérée. La société se positionne en tant que partenaire dévoué pour tous les investisseurs et son engagement envers la valorisation du capital, ainsi que son respect strict des valeurs fondamentales, font d'elle un acteur de confiance sur le marché.



Le Directeur général d'INVICTUS CAPITAL & FINANCE, bénéficiant d'une vaste expérience dans le secteur bancaire, insiste sur l'éthique, le partage et l'excellence comme principes directeurs de l'entreprise. Cette approche, combinée à une profonde connaissance des marchés, permet à l'équipe de proposer des solutions adaptées aux clients, plaçant leur satisfaction au cœur des préoccupations.



Le Ministre des Finances actuel, Mamadou Moustapha Bâ, apporte son expertise de premier plan à INVICTUS CAPITAL & FINANCE. Son parcours académique et professionnel impressionnant, ainsi que ses rôles au sein du gouvernement sénégalais et dans des institutions financières, témoignent de son aptitude à renforcer l'entreprise. Sa vision et son dévouement sont des atouts clés pour le développement économique et financier du Sénégal.



En somme, INVICTUS CAPITAL & FINANCE se positionne résolument comme un acteur de premier plan sur le marché financier régional. Son succès dans la gestion d'opérations complexes et sa capacité à contribuer au développement économique sont soutenus par une équipe qualifiée et des dirigeants compétents. Avec la présence du Ministre des Finances Mamadou Moustapha Bâ, l'entreprise est armée pour relever les défis futurs et contribuer au rayonnement du Sénégal sur la scène régionale et internationale.



INVICTUS CAPITAL & FINANCE émerge comme un acteur majeur du marché financier sénégalais et sous-régional grâce à ses réalisations significatives et à la confiance des investisseurs dans sa capacité à gérer des opérations complexes et à contribuer au développement économique de la région. La société est soutenue par une équipe de professionnels chevronnés et par des dirigeants expérimentés, tels que le Président du Conseil d'Administration et le Directeur général. Avec le Ministre des Finances Mamadou Moustapha Bâ à bord, l'entreprise bénéficie d'une expertise supplémentaire pour relever les défis financiers et économiques à venir, contribuant ainsi au rayonnement du Sénégal sur la scène régionale et internationale.



