Invité de 12MN Chrono: les faits dominants de l'actualité du Sénégal passés à la loupe par Seydina Seck, de senegalactu Invité de l’émission 12 MN Chrono de Leral Tv, Seydina Seck, un journaliste qu’on ne présente plus, administrateur du site senegalactu passe les faits dominants de l'actualité du Sénégal à la loupe. Au menu la deuxième vague de COVID 19 avec sa psychose et ses effets, sa lecture sur la décision d’Idrissa Seck de répondre à l’appel de Macky Sall, décision accompagnée de commentaires et interprétations diverses, la ville de Dakar qui pourrait bientôt changer de statut si on en croit aux propos du ministre Oumar Guèye…

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020

Mais ce que chuchotent de nombreux Sénégalais sera aussi posé sur le plateau d’échanges pour un éclairage : Certes l’heure est grave, mais comme le pensent de nombreux Sénégalais lambdas, avec les interdictions tous azimuts, l’Etat du Sénégal n’est-il pas en train de politiser la pandémie ?



La semaine dernière des sorties malheureuses ont poussé bon nombre de Sénégalais tirer sur la Presse. Alors que pense-t-il des dérives notées sur les médias ?



Au fait où en est le Code de la presse tant attendue ?



Et pourquoi sa nécessité s’impose-t-elle de plus en plus dans notre noble profession qui commence à être infestée ?



Entretien avec Seydina Seck, journaliste, administrateur du site senegalactu



