Irak : le Premier ministre va démissionner

Après un mois et demi de violentes contestations , le Premier ministre irakien jette l'éponge. Dans un communiqué, Adel Abdoul Mahdi a annoncé vendredi qu'il allait présenter sa démission au Parlement, un peu plus d'un an après sa prise de fonction et alors que le bilan s'est encore alourdi et dépasse désormais les 400 morts.



Dans un communiqué, l'ex-chef de l'Etat précise que sa décision est une réponse directe à un appel au changement lancé dans la matinée par le grand ayatollah Ali al Sistani. « En réponse à cet appel et afin de faciliter (le changement) aussi vite que possible, je soumettrai au Parlement une demande de démission de la direction de l'actuel gouvernement », écrit le Premier ministre.



Figure majeure de l'islam chiite, le grand ayatollah avait déclaré un peu plus tôt dans la journée que le gouvernement semblait « avoir été incapable de faire face aux événements de ces deux derniers mois » et avait appelé les parlementaires à réexaminer leur soutien au gouvernement d'Adel Abdoul Mahdi, en place depuis octobre 2018.