Iran: Quatre morts et 120 blessés dans un séisme dans le nord-est

Un séisme de magnitude de près de 5 a fait mardi au moins quatre morts et 120 blessés dans le nord-est de l'Iran, a rapporté un média officiel. Le tremblement de terre d'une magnitude de près de 5 a secoué à 13h24 (09h54 GMT) la ville de Kashmar (nord-est) faisant quatre morts et 120 blessés, a annoncé à la télévision d'Etat le gouverneur local, Hojatollah Shariatmadari. L'Institut sismologique américain (USGS) a de son côté estimé le magnitude à 4,9, précisant que le tremblement de terre s'était produit dans une profondeur de 10km. Le séisme a surtout endommagé des bâtiments vétustes dans des zones urbaines et rurales, a ajouté M. Shariatmadari. L'Iran se trouve à la rencontre de plusieurs plaques tectoniques et connaît une forte activité sismique. Début 2023, un séisme de magnitude 5,9 a fait trois morts et plus de 800 blessés dans une région montagneuse du nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Turquie. Fin 2003, un séisme de magnitude 6,6 avait frappé la ville de Bam, dans le sud-est de l'Iran, faisant plus de 31.000 morts.







Source : https://www.jotaay.net/Iran-quatre-morts-et-120-bl...

