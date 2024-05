Iran : le président Ebrahim Raïssi est mort dans le crash de son hélicoptère, confirme le gouvernement

Le gouvernement iranien a finalement confirmé ce lundi matin le décès du président Ebrahim Raïssi dans un accident d’hélicoptère. «Le président du peuple iranien, travailleur et infatigable, […] a sacrifié sa vie pour la nation», a réagi le gouvernement. «Nous assurons à la nation loyale que, avec l’aide de Dieu et le soutien du peuple, il n’y aura pas la moindre perturbation dans l’administration du pays», a-t-il ajouté.



Plusieurs médias iraniens et le vice-président Mohsen Mansouri, sur X (ex-Twitter), avaient annoncé plus tôt ce lundi la mort du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian dans l’accident la veille de leur hélicoptère dans le nord-ouest de l’Iran. L’information a été notamment donnée par l’agence Mehr et le journal gouvernemental Iran Daily, dans l’attente d’une déclaration des autorités après la découverte de l’épave de l’hélicoptère à l’aube...



