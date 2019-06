Irrégularités au concours général de Maths : rien ne justifie la reprise de l’épreuve, selon le Directeur de l’office du Bac Alors que la polémique enfle autour de l’épreuve de maths du concours général des classes de terminale, le Directeur de l’Office du Bac, Socé Ndiaye, a soutenu que rien ne justifie la reprise de l’épreuve.

« Ce sont des choses qui doivent être traitées entres des gens qui sont techniquement habilités à le faire. Nous avons rencontré ces gens et tant qu’une structure ne nous dit pas que quelque chose n’est pas bonne, on considère que c’est bon », a régi le Directeur de l’Office du Bac, ce lundi, sur la RFM, affirmant qu’au cas contraire, « on en tient compte ».

Selon des associations de parents d’élève, l’exercice 1 de l’épreuve du concours général de maths concerne des erreurs qui n’ont pas permis aux élèves de résoudre un problème lié aux probabilités.

Par ailleurs, disent-ils, l’épreuve a été téléchargée sur Internet, ce qui fait des élèves l’ont déjà traitée.



