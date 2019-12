Isaac Zida : «La convocation» des chefs d'État par Macron est humiliante, insultante et…"

L'ancien Premier ministre Burkinabé, Yacouba Isaac Zida ne décolère pas depuis l'annonce de la convocation des chefs d'Etat des pays du G5 Sahel par le président Macron. Dans une tribune qu'il a publiée sur les réseaux sociaux, il a dénoncé ce procédé qui, de son avis, est humiliant.



"La convocation des chefs d'Etat des pays du G5 Sahel par Emmanuel Macron est injuste, inamicale, protocolairement et diplomatiquement humiliante et par dessus tout, irrespectueuse et insultante à l'endroit des peuples des différents pays concernés.



Répondre à cette convocation équivaut à se passer des chaînes autour du cou et accepter de vivre de nouvelles décennies de domination néocolonialiste", condamne-t-il.



"Chers présidents, je vous en conjure, exigez au moins le respect de la forme qui sauve votre honneur et celui de vos peuples. Sur le fond, il y a beaucoup à dire dont je peux résumer en ceci: la sécurité de la région ne peut être garantie par un système dont la télécommande se trouve à 6000 kilomètres à l'Élysée.



Une seule force multinationale en collaboration avec les armées nationales le tout bien coordonné par un état-major conjoint est largement suffisant pour relever le défi sécuritaire dans la zone. Si la force Barkane n'est pas nuisible, elle est tout au moins inefficace.", constate-t-il.