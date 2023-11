Ismaela Madior Fall, Ministre des affaires étrangères à la réunion ministérielle préparatoire du comité de haut niveau

In Extenso, le discours d’Ismaela Madior Fall, Ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur



Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués collègues,

Excellence Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA,

Excellence Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,

Excellence Monsieur le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement,



Mesdames et Messieurs,



Distingués participants, en vos rangs et qualités, tout protocole observé.

Il me revient l’honneur de vous souhaiter, aux noms de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président du Comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité de l’UEMOA, du Gouvernement et du Peuple sénégalais ainsi qu’en mon nom propre, la bienvenue chez vous, en cette terre sénégalaise de la Teranga.



Notre présence, autour de cette thématique de la Paix et de la Sécurité, témoigne de l’engagement et de la volonté de nos Chefs d’Etat de trouver des moyens de stabilisation notre espace économique et monétaire.

Depuis sa création, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), s’efforce de bâtir un idéal, celui d’un espace communautaire harmonisé, intégré et prospère, garantissant une libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.



Vingt-huit ans après sa mise en place par les Pères fondateurs, notre Organisation a certes accompli des performances indéniables en matière de politique macro-économique et financière ainsi que dans la mise en œuvre des politiques sectorielles.



Toutefois, notre ambition d’une union économique et monétaire pour le bien-être exclusif de nos peuples, est de plus en plus menacée par des phénomènes violents, auxquels s’ajoutent les effets des changements climatiques ainsi que les pandémies cycliques.



Il nous appartient, dès lors, de donner forme à la vision de nos Chefs d’Etat et de Gouvernement qui ont pris l’initiative, il y a douze ans, de mettre en place une politique commune dans le domaine de la paix et de la sécurité. De cette dynamique est issue, une année plus tard, le Comité de Haut Niveau sur le Chantier Paix et Sécurité dans l’espace UEMOA.



Ce chantier se justifie pleinement car les défis de stabilité qui interpellent notre Union sont devenus plus complexes et pressants.

Ces défis ont pour noms : insécurité, terrorisme et extrémisme violent, trafic d’êtres humains, migrations irrégulières, criminalité transfrontalière, piraterie et criminalité maritime, entre autres. A terme, ils pourraient installer notre région dans un climat conflictogène et de crise permanente.



Excellences Mesdames et Messieurs,



Dans son adresse lors de la 6ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, (la 9ème se tiendra en début de semaine prochaine les 27 et 28 novembre 2023), Son Excellence, le Président Macky Sall, partageait la profonde conviction que la prise en charge des périls ne saurait être fragmentée.



Depuis un peu plus d’une décennie, notre région a été fortement secouée par le phénomène du terrorisme du fait de la facilité de déplacement des groupes armés, de l’immensité de nos frontières et des difficultés qu’ont parfois nos Etats, pris individuellement, pour en assurer un contrôle efficace.

Ce constat pose la question de la nécessaire mutualisation de nos moyens et suggère la mise en place d’un dispositif permanent d’actions conjointes et coordonnées afin de contribuer à endiguer la menace terroriste et à terme, de l’éradiquer.

De plus, nous devons engager une réflexion sur les mécanismes collectifs d’appui à nos forces de défense et de sécurité en termes de moyens divers, notamment en matière d’équipement, de formation, de renseignements et d’interopérabilité.



A cet égard, la solidarité entre les Etats membres comme principe directeur du Chantier Paix et Sécurité doit être renforcée afin d’anéantir les périls et leur potentiel effet de contagion.

Permettez-moi de rappeler et de saluer les résultats déjà obtenus en la matière, notamment :

- La collaboration et la coopération entre les services de sécurité et renseignement de l’Union,

- Le renforcement des capacités des cadres des Commissions nationales de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (ComNat ALPC) et

- L’élaboration d’un document de projet d’informatisation et d’interconnexion des Postes de police.



Par ailleurs, notre élan de solidarité doit, également, se manifester davantage au regard de la situation humanitaire dans la zone UEMOA.



Des actions urgentes sont nécessaires pour aider les personnes déplacées internes et minimiser les effets pervers de leur migration forcée parmi lesquels on peut citer la déscolarisation des enfants ainsi que l’abandon des terres arabes.



Nous devons, par conséquent, nous évertuer à faire de notre union l’une des zones les plus achevées d’expression de l’humanisme en aménageant une place plus prépondérante à la mutualisation de nos potentialités, ainsi qu’à la complémentarité avec les structures de la CEDEAO et d’autres acteurs de la coopération internationale.



Au cours de la 5ème réunion du Comité de Haut niveau, le Président Macky SALL, nous avait invité à un effort collectif visant à doter les secteurs de la sécurité de nos pays de moyens financiers et matériels adéquats. Il avait également demandé à la Commission d’entamer la réflexion sur les moyens d’adapter les processus d’intégration en cours aux défis de sécurité et de stabilité qui constituent une menace réelle pour nos Etats et notre Union.

Dès lors, je suis convaincu que nos délibérations de ce jour contribueront à nous rapprocher de notre commun objectif qui est : un espace stable de sécurité et de paix, qui garantit l’essor économique des Etats avec pour but ultime, le bien-être des populations.



Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la réunion ministérielle préparatoire à la 6ème Réunion du Comité de Haut niveau sur le Chantier Paix et Sécurité.

Je vous remercie de votre attention.