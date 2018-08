Ismaïla Madior Fall : «Le ministère de la Justice n’a rien à voir dans l’affaire Cheikh Bamba Dièye. C’est l’Ums...»

Samedi dernier, lors de l’assemblée générale de l’Union des magistrats du Sénégal, Ismaïla Madior Fall a rejeté toute implication dans l’affaire de Cheikh Bamba Dièye qui a été convoqué par la Division des investigations criminelles, suite à des propos discourtois qu’il a tenus à l’encontre des magistrats.



«Le ministère de la Justice n’a rien à voir dans ça. C’est l’Union des magistrats du Sénégal qui a fait une dénonciation», a-t-il dégagé en touche.



Par ailleurs, le ministre de la Justice, sur les réclamations des magistrats de plus d’indépendance et de meilleures conditions de travail, a souligné avoir bien noté leurs doléances, avant de les rassurer.



Sur la question de l’indépendance, Ismaïla Madior Fall a précisé que celle-ci est une problématique universelle. A titre d’exemple, il a cité les Usa, le Kenya… en précisant que l’indépendance de la justice est une question permanente.



«Il y a toujours le sentiment, pour une partie des citoyens, de considérer que la justice est compliquée et ésotérique. On a l’impression parfois que la justice favorise plus les forts que les faibles», dit-il. Mais, selon lui, il en est autrement.



Sur les conditions de travail des magistrats, le garde des Sceaux a déclaré qu’il y a une amélioration significative. Sur ce, dit-il, un titre foncier de 18.000 m2 sera affecté au ministère de la Justice dans le pôle de Diamniadio. Sur l’infrastructure judiciaire, le ministre a annoncé que la carte judiciaire est en train d’être installée, avec un tribunal de grande instance à Pikine, Mbour avant que n’arrivent ceux de Kédougou, Saraya…



Toujours, sur la carrière du magistrat, il a précisé qu’il n’y a plus de consultation à domicile, depuis qu’il a pris ses fonctions. D’autant plus que, selon lui, toutes les réunions préparatoires des nominations et des affectations des magistrats sont précédées par une réunion que lui-même préside au ministère de la Justice, avec tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et qu’il n’y a pas de nomination arbitraire, a-t-il réitéré.