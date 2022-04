Ismaïla Madior Fall : "On a des Forces de défense qui peuvent assurer la sécurité du pays et..." Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 20:29 | | 0 commentaire(s)| Le Professeur Ismaïla Madior Fall, au regard de la prise d'armes, est d'avis que nous avons des "Forces de défense qui peuvent assurer la sécurité du pays et des populations". L'ancien ministre en a profité pour affirmer que les élections municipales sont très différentes des Législatives, d'autant que c'est le chef de coalition ou du parti qui décide des modalités de participation.



