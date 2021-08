Ismaïla Madior Fall investi par des Apéristes "authentiques": La bataille de Rufisque aura bien lieu ! La bataille pour le contrôle de Rufisque aura bel et bien lieu. Et pour cause, des apéristes de la première heure ont investi Ismaïla Madior Fall pour le contrôle de cette localité, d'importance capitale. Face à d’autres mastodontes tels qu'Oumar Guèye, actuel ministre en charge des Collectivités territoriales et de la Décentralisation, Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, est parti pour se donner tous les moyens de remporter cette bataille électorale face à ses principaux concurrents. "Tribune"

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Cette décision de soutenir la candidature d’Ismaïla Madior Fall est partie d’une rencontre tenue à Rufisque. Organisée par des membres fondateurs de l’Alliance pour la République (Apr), c’était le moment choisi pour investir l’ancien ministre de la Justice, afin de lui donner les armes nécessaires pour battre tous ses concurrents.



En face de lui, d’autres personnalités politiques comme Oumar Guèye, actuel ministre en charge des Collectivités territoriales et de la Décentralisation ou encore Souleymane Ndoye, président du Conseil départemental de Rufisque et bien d’autres.



C’est dire que la bataille de Rufisque aura bel et bien lieu. Seulement, M. Fall semble disposer de plus d’atouts politiques pour renverser la tendance en sa faveur, avec le soutien d’apéristes authentiques qui veulent le propulser au-devant de la scène.



Regrettant le syndrome de 2014 où les forces de l’Apr étaient dispersées lors des Locales, cette fois-ci et en direction de janvier 2022, ils ont appelé à l’union sacrée autour d’Ismaïla Madior Fall. Entre autres, Alioune Asse Seck, Amadou Gagna Cissé, Abou Sow, Matar Ndoye ou encore Vieux Sagna, ont tous insisté sur la nécessité de déclencher « des discussions sérieuses dans toutes les communes, la ville et le département, avant toute décision finale ».



Non sans préciser qu’ils « comptent sur le ministre d’État Ismaïla Madior pour qu’il porte le combat de Rufisque auprès du Président Macky Sall ». Le principal concerné qui n’est autre qu’Ismaïla Madior Fall, a pris l’engagement de fédérer toutes les forces pour mieux incarner un leadership fort et se donner tous les moyens de gagner Rufisque haut la main.









Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos