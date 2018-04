Ismaïla Madior Fall juge le juge Dème : "Quand quelqu'un démissionne de façon fracassante et entre en politique, il y a suspicion sur les motivations"

Le ministre de la Justice doute des motivations du désormais ex-magistrat, Ibrahima Dème. "Quand il a démissionné, il m'a envoyé la lettre. Je me suis précipité pour lire la lettre. Je n'ai rien vu. J'ai vu un juge qui s'engage en politique", commente Ismaïla Madior Fall.



"Quand quelqu'un démissionne de façon fracassante et entre en politique, il y a suspicion sur les motivations", estime le ministre.



Ismaïla Madior Fall ajoute : "Voulant s'engager en politique, (le juge Dème) a choisi de se révéler de façon spectaculaire, ce qui lui fait gagner de la sympathie".



