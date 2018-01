Ismaïla Madior Fall sur la tuerie à Ziguinchor : « Les auteurs seront jugés et punis conformément à la loi »

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2018 à 11:11 | | 1 commentaire(s)|

Les réactions des autorités sur les évènements douloureux survenus à Niaguiss se poursuivent. En déplacement politique hier à Rufisque, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, annonce que justice se fera dans toute sa rigueur.

« Les autorités sénégalaises et la justice s’emploieront à retrouver les responsables, les juger et les punir conforment à la loi ».



De l’avis du ministre, l’armée sénégalaise a été mobilisée et déployée par le président de la République, pour rechercher les auteurs de ce crime atroce. Un acte barbare et ignoble, selon toujours le Garde des Sceaux, intervenu dans un contexte où les conditions étaient en train d’être réunies pour un retour de la paix en Casamance. « Il faut dire que depuis bientôt trois, quatre voire cinq ans, il y a une accalmie en Casamance qui présageait l’avènement de la paix », souffle-t-il.



Pour lui, cet évènement malheureux pourrait compromettre la dynamique de paix dans laquelle son gouvernement s’était engagé.

Toutefois, il se dit très optimiste quant à une paix définitive en Casamance. « Je suis rassuré sur le fait que je ne suis pas convaincu que tous les efforts qui ont été déployés par le président de la République, le gouvernement du Sénégal et tous les acteurs qui se sont investis dans la construction de la paix, puissent être compromis par ce qui s’est passé », fait remarquer le ministre.













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook