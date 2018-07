Ismaïla Sarr courtisé par Barcelone, Juventus et Arsenal

Sa carrière va-t-elle prendre un coup d’accélérateur, aussi rapide que sa vitesse de course ? Selon son agent, Thierno Seydi, ça pourrait être le cas. Ismaila Sarr, s’est révélé il y a deux ans avec le football club de Metz. Et selon son agent, lui qui a signé l’année dernière avec Rennes, pourrait déjà signer dans un autre club. Sarr, qui s’est montré très convaincant avec sa sélection du Sénégal à la Coupe du monde, serait courtisé par plusieurs grands clubs européens.



Dans un entretien au Sun, le clan Sarr s’est exprimé sur le « lancement » du mercato pour le jeune joueur, formé à l’académie Génération foot, au Sénégal. « J’ai reçu plusieurs appels de clubs de Premier League et de Bundesliga, mais aussi d’un club de Serie A. De nombreux agents anglais me proposent de travailler avec eux pour placer Ismaïla en Premier League. Un agent italien m’a demandé le mandat pour discuter avec la Juventus », a lancé son agent dans les colonnes du tabloïd anglais, montrant déjà les conditions à remplir pour attirer l’international sénégalais (18 sélections, 3 buts).



Les intérêts sont donc multiples pour le joueur, mais que privilégiera le clan Sarr ? : « Je suis ouvert à la discussion avec tous les meilleurs clubs européens. La chose la plus importante est qu’il parte pour une équipe où il jouera. Il ne peut pas rester sur le banc (…) le prix sera compris entre 40 et 60 M€ » on-t-ils notamment déclaré.



Si le joueur part pour un montant comme annoncé plus haut, ce sera le plus gros transfert de l’histoire du Stade Rennais. Le Sun assure de son côté que le FC Barcelone, la Juventus et Arsenal surveillent attentivement l’évolution de ce dossier.

