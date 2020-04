Accueil Envoyer Partager sur facebook Isoler les malades à la maison, l'Italie stocke des tragédies familiales Rédigé par Hacker Fofana le 24 Avril 2020 à 17:43 Les mesures de «rester à la maison» ont aidé l'Italie à contrôler le coronavirus, mais la maison est également un endroit dangereux qui peut étayer la courbe d'infection que le verrouillage devait supprimer.

Lorsque son fils d'âge moyen est tombé malade, Ruffina Pompei a fait ce qu'elle avait fait pendant des décennies, en apportant de la soupe aux légumes et du jus d'orange fraîchement pressé dans sa chambre. Elle dormait dans un fauteuil à l'extérieur de sa chambre et changeait de vêtements. Elle a dit à son mari, 89 ans, de rester à l'écart.



Mais le coronavirus a déchiré l'appartement.



Son fils est décédé dans un hôpital de la région des Abruzzes le 29 mars. Son mari est décédé le lendemain dans le même hôpital. Mme Pompei, 82 ans, a également été diagnostiquée avec le virus.



«Je ne pouvais pas le laisser seul», a-t-elle dit à propos de son fils.



Avant tout le monde en Occident, les Italiens ont reçu et obéi en grande partie à l'ordre de rester chez eux. «Je reste à la maison» est devenu un hashtag, puis le nom d'une ordonnance nationale puis une devise accrochée aux balcons et aux fenêtres. Mais si le fait de rester à la maison a fonctionné, réduisant le taux d'infections, réduisant le nombre de morts par jour et créant un espace respiratoire pour les hôpitaux, la maison est devenue un endroit dangereux pour de nombreux Italiens.



Les ménages italiens représentent «le plus grand réservoir d'infections», a déclaré Massimo Galli, directeur du département des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire Luigi Sacco de Milan. Il a qualifié ces cas de «point de redémarrage possible de l'épidémie en cas de réouverture».



La famille agit comme un multiplicateur, a déclaré Andrea Crisanti, le principal consultant scientifique sur le virus dans la région de la Vénétie. "C'est une bombe à retardement", a-t-il déclaré.



La situation délicate des infections à domicile émerge non seulement en Italie, mais dans des points chauds à travers le monde, dans le Queens et la banlieue parisienne , ainsi que dans les quartiers populaires de Rome et de Milan. C'est également un problème qui, selon les autorités locales et les épidémiologistes, suscite trop peu d'attention, d'autant plus que le gouvernement a annoncé des mesures provisoires en vue de sa réouverture début mai.



