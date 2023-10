Israël-Gaza : "Nous nous dirigeons vers une catastrophe humanitaire"(Croix-Rouge). Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2023 à 00:55 | | 0 commentaire(s)|

Selon le comité international de la Croix Rouge, "La violence dévastatrice en Israël et à Gaza a atteint un niveau que nous n'avions pas connu depuis de nombreuses années." L'Organisation Internationale déplore le fait que des civils soient visés. Ce qui entraîne, d'après la Croix-Rouge "une spirale de violence et de haine." Le comité international de la Croix-Rouge dit ainsi s'efforcer d'apporter protection et assistance aux victimes de la guerre et d'autres situations de violence...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Israel-Gaza-Nous-nous-di...

Accueil Envoyer à un ami Partager