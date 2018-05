Israël: L’humiliation d’un migrant noir à Tel-Aviv émeut la toile

Jonathan Small a publié cette photo sur facebook pour dénoncer les mauvais traitements que subissent les migrants noirs dans certains pays du monde, notamment en Israël.



Le photographe américain explique qu’il était en train de se balader quand il a vu des migrants prendre une douche et « ne harcelaient pas et ne blessaient personne ». Mais quelques minutes plus tard, « un groupe d’hommes s’est approché et l’un a commencé à les harceler .