Israël: Le Shin Bet reconnaît ses failles et pointe des responsabilités politiques dans l'attaque du 7 octobre

Après l’armée, il y a quelques jours, c'est désormais l'Agence israélienne de sécurité intérieure (Shin Bet) qui a rendu son rapport sur les failles ayant conduit à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Le Shin Bet reconnaît avoir échoué dans son rôle, mais pointe également directement la responsabilité des autorités politiques du pays.



C’est la première fois qu'un rapport d'enquête officiel cite aussi directement la responsabilité de Benyamin Netanyahu. Le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a d’abord reconnu que si ses équipes avaient agi différemment durant les années précédant l’attaque et dans la nuit du 7 octobre, le massacre aurait pu être évité.



Cependant, le rapport dénonce également une politique du silence du côté israélien, qui aurait sciemment laissé le Qatar de financer l’aile militaire du Hamas. Le Shin Bet dit s’être opposé à plusieurs reprises à la politique de Netanyahu, consistant à « diviser pour mieux régner », en encourageant la division entre le Hamas à Gaza et l'Autorité palestinienne, en Cisjordanie occupée.



Avertissements ignorés



En février 2023, le Shin Bet avait aussi averti que les provocations israéliennes sur le Mont du Temple/Esplanade des mosquées, où l’interdiction des prières juives est fréquemment bafouée, ainsi que le durcissement des conditions de détention des prisonniers palestiniens (pratiques qui ont commencé sous le gouvernement actuel de Netanyahu), pouvaient inciter le Hamas à lancer une opération.



Tout comme l'armée, l’Agence israélienne de sécurité intérieure affirme que seule une commission d’enquête d'État pourra permettre de connaître toute la vérité. Le gouvernement de Benyamin Netanyahu repousse cette idée depuis des mois.











RFI





