Israël-Palestine L'ONU appelle à la retenue suite aux violences à la mosquée Al-Aqsa

L'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, a appelé mercredi les dirigeants israéliens et palestiniens à faire preuve de retenue suite aux nouvelles violences dans un lieu saint à Jérusalem. Les forces israéliennes ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, également connue sous le nom de mosquée al-Qibli, dans la nuit, arrêtant plus de 350 personnes, selon les médias. Les raids se sont poursuivis jusqu'à mercredi matin. En réponse, des militants palestiniens de la bande de Gaza ont tiré des roquettes sur Israël

Une violence épouvantable



M. Wennesland a publié une déclaration disant qu'il était consterné par les images de violence à l'intérieur de la mosquée, qui est située dans la vieille ville de Jérusalem et considérée comme le troisième lieu saint de l'Islam. « Je suis troublé par le passage à tabac apparent de Palestiniens par les forces de sécurité israéliennes et le grand nombre d'arrestations. Je rejette également fermement le stockage et l'utilisation de feux d'artifice et de pierres par les Palestiniens à l'intérieur de la mosquée », a-t-il dit.



La mosquée Al-Qibli, qui se trouve dans l'enceinte d'Al-Aqsa, est située sur le mont du Temple, qui est sacré pour les Juifs. De violents affrontements y ont eu lieu il y a deux ans, déclenchant 11 jours de conflit meurtrier entre Israël et des groupes armés palestiniens à Gaza





Sécurité sur les lieux saints



Le dernier raid a eu lieu pendant le mois sacré du Ramadan et à la veille de la fête de la Pâque juive, dans un contexte de troubles croissants entre Israéliens et Palestiniens. « Cette période sainte et ces lieux de culte devraient être réservés à une réflexion religieuse sûre et pacifique, notant que près de 600.000 personnes ont visité les lieux saints de Jérusalem depuis le début du Ramadan », a déclaré M. Wennesland, le Coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient.



« J'appelle les dirigeants politiques, religieux et communautaires de tous bords à rejeter l'incitation, la rhétorique incendiaire et les actions provocatrices ».



Eviter une escalade



L’'envoyé de l'ONU a insisté sur le fait que le « statu quo historique » des lieux saints doit être maintenu, conformément au rôle particulier de la Jordanie, leur gardien. « Les dirigeants de toutes les parties doivent agir de manière responsable et s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient aggraver les tensions », a-t-il déclaré, ajoutant que « les tirs aveugles de roquettes depuis Gaza sont inacceptables et doivent cesser ». Il a déclaré que l'ONU restait en contact étroit avec toutes les parties pour désamorcer la situation.



