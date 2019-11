Israël revendique une série de frappes sur la Syrie

Deux points sortent de l’ordinaire à propos de cette attaque israélienne, nous explique notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. D’abord le fait unique qu’Israël l’a revendiquée en temps pratiquement réel.



Et aussi son ampleur puisqu'il s'agit d'une série de frappes aériennes. Le porte-parole de l’armée israélienne affirme dans un communiqué que les avions de combat de l'armée israélienne ont frappé une vingtaine de cibles militaires des forces iraniennes al-Qods et également de l’armée syrienne. Cela inclut des missiles sol-air, des postes de commandement, des entrepôts et aussi des bases militaires. De même source, on indique qu’un missile antiaérien syrien avait été tiré malgré des avertissements clairs de la part d'Israël.



Une escalade sur le terrain



L'armée israélienne a confirmé tôt ce mercredi matin une série de frappes aériennes contre des sites militaires en Syrie, « en réponse » à des tirs de roquettes, la veille, depuis le sol syrien. C’est donc une attaque de grande ampleur qui visait principalement des cibles iraniennes en Syrie. Hier mardi, le système anti-missile Dôme de fer avait intercepté quatre roquettes tirées en direction du nord d'Israël.



En Israël, on indique que les frappes la nuit dernière sont intervenues en coordination avec la Russie. L’armée israélienne affirme être prête à affronter tous les scénarios possibles. Clairement donc, il s'agit d'une escalade sur le terrain. Et le nouveau ministre israélien de la défense Naftali Bennett ne le cache pas : les règles ont changé, proclame t-il et il ajoute « quiconque attaque Israël le jour ne dormira pas la nuit »...