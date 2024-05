Issa Kandji, le Franco-Sénégalais spécialiste de la sécurité privée lance ses activités en Guinée (Vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2024 à 04:04 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu / Conakry / Dakar / Lyon / Mamady Condé Après l’hexagone où il n’a plus rien à prouver dans le secteur de la sécurité privée, le spécialiste Franco-Sénégalais Issa KANDJI, patron de l’entreprise ISSA PROTECT a posé ses baluchons en Guinée qui est devenue la nouvelle destination des investisseurs. Avec une expertise qui ne fait plus de doutes au Sénégal comme en France, celui qui est considéré comme l’un des spécialistes du moment a été accueilli en pompe à Conakry où il a eu plusieurs séances de travail avec le must de la sécurité guinéenne. https://atlanticactu.com/wp-content/uploads/2024/05/VID-20240515-WA0001.mp4 Très discret malgré ses prouesses dans le milieu très sélect de de la sécurité privée, Issa KANDJI qui a roulé sa bosse aux quatre coins du globe, a profité de l’invitation de son camarade de la Légion Étrangère, l’actuel président de la Guinée le général Mamady DOUMBOUYA pour nouer des contacts. D’ores et déjà le boss de ISSA PROTECT a accepté d’ouvrir une filiale à Conakry après des entrevues avec les Conseillers du Premier ministre Bah Oury. M. KANDJI a profité de son séjour pour rencontrer plusieurs dirigeants de sociétés qui ont été impressionnés par les services offerts par l’entreprise ISSA PROTECT. Également, outre les premiers contacts très fructueux, Issa KANDJI s’est engagé offrir ses services mais surtout d’aider à former des agents de sécurité avec des diplômes reconnus à la fin de leur formation. Celui qui est considéré comme l’un des leaders dans son domaine, a participé sous le drapeau de la Légion Étrangère à plusieurs opérations Opex toutes à haut risque avant de se lancer dans une aventure auréolée de succès avec à son actif deux sociétés : Issa PROTECT et Issa SÉCURITÉ, toutes basées en France et au Sénégal. issa KANDJI est un diplômé de la Protection civile de l’université de Floride aux États-Unis ainsi que plusieurs autres diplômes de sécurité en France. Pendant la campagne électorale de la présidentielle de février 2019, le patron de Issa PROTECT dirigeait l’équipe de protection de l’actuel Premier ministre Ousmane SONKO.



