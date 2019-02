Issa Sall accuse Macky Sall d’inaugurer des chantiers inachevés et de diviser des familles impactées

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|



Le candidat du parti de l’Unité et du rassemblement (PUR) estime que le président sortant, Macky Sall est en train « d’inaugurer des chantiers inachevés » en plus de semer la division au sein des familles impactées par ces ouvrages.



« Macky Sall non seulement il inaugure des chantiers inachevés, mais il divise des familles impactées par ces ouvrages en plus de les plonger dans la précarité, car beaucoup d’entre ces concitoyens ont perdu leurs terres et leurs habitations », a déclaré Issa Sall.



Après son meeting d’ouverture de la campagne présidentielle à Pikine, le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) effectue cet après-midi, une caravane de campagne dans Dakar-Banlieue, Rufisque et Mbour.











Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos