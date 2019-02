Issa Sall sur les propos de Me Wade: « le scrutin aura lieu… »

A Kaolack hier, le leader et candidat du PUR a réagi aux déclarations de l’ancien président Abdoulaye Wade. Issa Sall a soutenu que le scrutin aura bel et bien lieu.



« Le scrutin va bel et bien se dérouler lez 24 février prochain et il y aura un gagnant qui ne sera pas Macky Sall », affirme M. Sall qui, rectifiant Me Wade, indique que les candidats en lice sont sérieux.











L’As

