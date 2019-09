Italie: Des Sénégalais arrêtés Trafic de véhicules de luxe

Un vaste réseau de vol de voitures de luxe vers Dakar a été démantelé par la police italienne. 5 conteneurs avec 12 voitures haut de gamme de marque Land Rover, Audi et Toyota et 2 scooters grosse cylindrée, volés ont été saisis, hier, au Port de Gênes.



D’après Les Echos et Vox Populi, quinze personnes, dont des Sénégalais ont été arrêtées. Le présumé cerveau de la bande, un Sénégalais, sur le point de quitter l'Italie sous l'identité de son frère a été interpellé à l'aéroport de Milan.