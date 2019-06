Italie : Encore un Sénégalais arrêté avec de la cocaïne

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune Sénégalais de 22 ans a été arrêté à Milan pour trafic de drogue dure. Les faits se sont passés dans la nuit du lundi au mardi dernier, rapporte Les Echos, qui souligne qu’il a été découvert par devers lui, 46 grammes de cocaïne répartie en dosettes. Les policiers ont trouvé sur lui 335 euros et 100 livres sterlings. Une somme qui représenterait le produit de son commerce illicite.



Depuis le début de l’année, au moins une dizaine de Sénégalais ont été arrêtés et placés en détention pour trafic de drogue.

