Italie : La section Rewmi de Bergamo s’investit dans le social en mettant sur pied la plateforme des « jambaars d’Italie »

Lundi 25 Novembre 2019

Les Rewmistes ne seront pas seuls dans cette noble mission car ils ont pris la précaution de collaborer avec certaines agences de travail temporaire pour qu’en fonction des profils requis, ils puissent fournir un emploi aux familles dévastées par cette conjoncture économique qui n’a fait que trop durer.

Outre cette mission, ils décident de procéder à des récoltes et des distributions de vivres aux familles démunies. Selon Monsieur Ibrahima Ndour, leur principal objectif, est de soulager au maximum les peines de nos compatriotes.

Les Rewmistes de cette partie d’Italie estiment que la vocation de tout parti politique digne de ce nom ne saurait s’arrêter à la conquête du pouvoir. Ainsi ont ils décidé d’étendre leurs tentacules jusqu’au Sénégal en aidant les populations rurales et hopitaux qui manquent de tout.



Tout le mal que l’on souhaite aux poulains d’Idrissa Seck, est plein de réussite dans cette mission noble.



Sakho Malick (Bergamo)





