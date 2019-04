Italie : Migui Ndiaye, l’agresseur des deux policiers finalement en prison Migui Ndiaye, du nom de ce jeune Sénégalais de 26 ans, qui avait agressé deux policiers à Turin, en Italie, va donc rester en prison. Libéré après son arrestation, sur la demande du Procureur pour vice de procédure, le juge d’instruction, Agostino Pasquareriello a finalement validé son arrestation et a ordonné sa garde-à-vue, rapporte "torino.republica".

Sans domicile fixe, Migui Ndiaye qui vit dans une cabane, est accusé d’avoir tenté d’assassiner un policier et blessé un autre. Le sénégalais était à l’audience, ce jeudi matin.

Migui Ndiaye, arrivé en Italie en 2016, après 6 mois passés en Libye, avait déjà reçu deux ordres d’expulsion.

