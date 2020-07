Italie- Moustapha Diouf sur les 12 milliards de la Diaspora: "95% des Sénégalais n'ont pas reçu cet argent"

Sur les 12 milliards destinés pour la diaspora Sénégalaise, plus 500 millions de FCFA ont été octroyés aux Sénégalais d'Italie. Si on se fie aux explications de Moustpah Diouf, président du mouvement Alsak And Liguey Sénégal Ak Karim, cette distribution est loin d'étre transparente.





"Apres le dépôt des dossiers 95% des Sénégalais n'ont pas reçu cet argent. Mais tout un coup, l'Etat du Sénégal a arrête les payement sans aucune explication. Et selon nos informations c'est le ministre des affaires étrangères, Amadou Ba, qui a donné les instruction à l'ambassadeur d’arrêter de donner les subventions alors que l'argent a été envoyé depuis le Sénégal pour nous. Nous avons mené des investigations et certains membres de la commission ne peuvent meme pas nous donner des informations sur cet arrêt brusque."

Source : Source : https://www.exclusif.net/Italie-Moustapha-Diouf-su...

