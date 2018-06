Italie: Pas moins de 1500 nigérians retrouvés dans les prisons

Pontesilli qui a fait la divulgation dans une interview avec des journalistes à Abuja, a déclaré que le nombre était énorme.



« En Italie, nous avons environ 1500 Nigérians en prison pour diverses infractions. C’est un grand nombre. »



« Nous les renvoyons parfois au Nigeria une fois qu’ils ont terminé leurs conditions, car ils ne se sont pas bien comportés« , a-t-il dit.



Il a cependant démenti les informations selon lesquelles l’Italie envoie parfois des migrants nigérians d’Italie en Libye.



« Jamais, nous n’avons envoyé personne en Libye, même pas une seule personne. » Certains Nigérians sont bloqués en Libye parce qu’ils n’ont jamais pu entrer en Italie, mais tous ceux qui sont allés en Italie, n’ont jamais été renvoyés. .



« Tous les Nigérians qui ont atteint l’Italie et se comportent bien, n’ont aucun problème. »



« Aucun d’entre eux n’a même entendu parler d’être renvoyé en Libye », a-t-il déclaré.



Selon lui, des milliers de Nigérians incapables de passer de la Libye à l’Italie ont été bloqués en Libye.



« Dieu merci, le gouvernement fait beaucoup pour les rapatrier par des vols clandestins ».



« Merci pour l’aide de l’Union européenne et de l’Organisation internationale pour les migrations qui les rapatrient lentement au Nigeria », a-t-il déclaré.



L’envoyé a déclaré que les relations entre l’Italie et le Nigéria sont restées plus fortes.



Il a dit que l’Italie avait également fait beaucoup pour essayer d’aider le Nigeria à maintenir la sécurité et la stabilité.



« Ceci est très important pour l’Italie, la stabilité et la sécurité du Nigeria est notre principale considération.



« Nous pensons que sans un pays stable, il ne peut y avoir de développement. »



« C’est pourquoi nous soutenons fermement le président Muhammadu Buhari en essayant d’établir un Nigeria fort, sûr et stable ».



« Pour nous, c’est la priorité numéro un du pays, nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir cela », a-t-il déclaré.



L’envoyé a révélé que le gouvernement italien avait été impliqué dans la formation de nombreux fonctionnaires nigérians de l’armée, de la police et de l’immigration.