Italie : Silvio Berlusconi hospitalisé en soins intensifs pour un problème cardiaque

Silvio Berlusconi se trouve dans une unité de chirurgie cardiaque à l'hôpital San Raffaele de Milan (nord), a précisé à l'AFP une source de son entourage. Le San Raffaele, qui se trouve dans la banlieue de la capitale lombarde, est l'un des plus prestigieux établissements de santé de la péninsule.



Plusieurs séjours à l'hôpital récents



«Il est dans un état stable, c'est un roc», a déclaré son frère Paolo Berlusconi dans la soirée aux journalistes, après une visite à l'hôpital. «Il s'en sortira cette fois encore». Silvio Berlusconi «passera la nuit» à l'hôpital, a précisé à l'AFP une source hospitalière sous couvert d'anonymat.



«Il est en soins intensifs en raison d'un problème d'infection qui n'a pas été résolu. Mais il parle», a assuré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani. Selon les médias, l'état du dirigeant politique, qui présentait à son arrivée «des difficultés respiratoires», serait «actuellement stable».



Silvio Berlusconi, dont le parti de droite Forza Italia appartient à la coalition soutenant le gouvernement de Giorgia Meloni, a multiplié ces derniers temps les séjours à l'hôpital, le dernier remontant à la semaine dernière, officiellement pour des examens de contrôle. Après sa sortie de l'hôpital, il avait publié vendredi un message sur les réseaux sociaux: «J'ai déjà recommencé à travailler (...), prêt et déterminé à m'engager, comme je l'ai toujours fait, pour le pays que j'aime». Dimanche, il avait aussi posté sur les réseaux sociaux une photo de lui devant un parterre de tulipes dans sa somptueuse villa lombarde d'Arcore.







En janvier 2022, il avait été admis au San Raffaelle pour traiter une infection urinaire. Au mois d'avril précédent, le milliardaire avait aussi été hospitalisé plus de trois semaines pour des «séquelles du Covid-19» qu'il avait contracté en septembre 2020. Silvio Berlusconi avait aussi subi une importante opération à cœur ouvert en 2016, puis une intervention pour traiter une occlusion intestinale au printemps 2019. En 1997, il avait été opéré d'une tumeur maligne à la prostate.



