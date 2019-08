Italie : Un Sénégalais poignardé et jeté dans une fosse Cela s’est passé mardi dernier à Pettorano Sul Gizio, commune de la province de l’Aquila, région d’Abruzzes. Un Sénégalais de 26 ans, diplômé de philosophie, a été kidnappé, avant d’être poignardé au cou et jeté dans une fosse. Il a échappé de peu à la mort, selon "Vox Populi" qui donne l’information. Des mobiles racistes pourraient être à l’origine de cet acte, indique la même source. Une enquête a été ouverte.

