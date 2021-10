Italie: Un Sénégalais viole une avocate et agresse des policiers

Un Sénégalais de 39 ans nommé Maba T., vivant à Ourense en Italie, sera bientôt jugé pour avoir agressé et blessé deux agents de la police nationale.



Ce, en criant « Vous êtes des policiers d’Ourense ». Les faits ont eu lieu au parc San Lazaro où le prévenu a été retrouvé muni d’un couteau, renseigne "Les Échos".



Il a refusé de se faire arrêter en lançant des coups de poings et pieds aux hommes de tenues.



Conduit dans la voiture de police, Maba a heurté l’écran qui sépare les sièges, causant des dommages estimés à près de 400 euros.



L’enquête sur sa personne a permis de découvrir qu’il a un dossier d’expulsion qui date d’avril 2018. Il avait violé une avocate qui l’avait aidé en lui fournissant de la nourriture et des vêtements.

















Actunet



