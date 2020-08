Italie : Un train part sans son conducteur et déraille Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 01:35 | | 0 commentaire(s)|

Un train de passagers a parcouru sept kilomètres mercredi dans le nord de l'Italie sans son conducteur, descendu pour prendre une pause avec le contrôleur, avant de dérailler, faisant trois blessés, ont annoncé les médias italiens.



L’accident a eu lieu vers 11h45 à la gare de Carnate Usmate, dans la province de Monza, au nord-est de Milan. Trois personnes, dont l’unique passager du train, ont été légèrement blessées.

Le parquet a ouvert une enquête après que la compagnie ferroviaire régionale Trenord eut reconnu que «pour des raisons encore non éclaircies», le train a quitté la gare de Paderno «sans aucun personnel à bord».



Le système de sécurité a alors dirigé le train vers une section de voies non utilisées à la gare de Carnate Usmate, a indiqué Trenord dans un communiqué.



Le train a parcouru sept kilomètres, sans conducteur ni contrôleur, avant de dérailler, selon les chemins de fer. Des images de la télévision ont montré un wagon penché sur le côté et un autre à un angle de 45 degrés par rapport à la voie. (ATS/NXP)







