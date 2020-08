Italie : Un train roule 7 km sans son conducteur puis déraille, trois personnes blessées

L’accident s’est produit peu avant midi à la gare de Carnate Usmate, au nord-est de Milan. Le conducteur était descendu pour prendre une pause avec le contrôleur et le train est reparti sans lui.



La compagnie ferroviaire régionale Trenord a reconnu que, pour des « raisons encore non éclaircies », le train avait quitté la gare « sans aucun personnel à bord ». Le système de sécurité a ensuite dirigé le train vers une section de voies non utilisées.



Le train a fini par dérailler, blessant trois personnes au total. Des images de télévision montrent un wagon penché sur le côté, et un autre à un angle de 45 degrés par rapport à la voie. Le parquet a ouvert une enquête ;

20minutes.fr