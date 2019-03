Italie: deux Sénégalais arrêtés avec plus de 1,5 kg de drogue dans le métro

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019 à 10:01 | | 2 commentaire(s)|

Les Sénégalais de l’extérieur sont tout sauf corrects, du moins certains d'entre eux. Les règles et les lois de leur pays d’accueil, ils les bravent sans gêne.



S’ils ne sont pas mêlés à des histoires de vols, c’est dans la drogue qu’on les attend. Comme c’est le cas des deux jeunes arrêtés alors qu’ils tentaient de faire passer 1,5 kg de drogue de Milan à Parme. L’un des deux, en situation irrégulière en terre italienne, fait l’objet d’une mesure d’expulsion avec l’ordre de quitter le territoire dans un délai de sept jours, rapporte le journal "Les Echos".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos