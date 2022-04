Italie : un Sénégalais battu et humilié, les autorités sénégalaises réagissent. Regardez Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 07:18 | | 0 commentaire(s)| C’est en Florence qu’un Sénégalais a été victime de violence de la part de forces de l’ordre. La vidéo montrant la scène a fait l’objet de vérification de la part du ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur après avoir fait le tour des réseaux sociaux. Le ministère a donc appris avec consternation que la vidéo était authentique. Un traitement raciste que le ministère « dénonce et condamne fermement » le jugeant « dégradant d’autant plus qu’il a été commis par des dépositaires de la puissance publique ».



Accueil Envoyer à un ami Partager