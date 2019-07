Italie: un Sénégalais de 16 ans vole et viole une prostituée

En situation régulière, un Sénégalais âgé de 16 ans est accusé d’avoir volé et violé une prostituée de 34 ans, originaire de Bologne.

L’affaire a eu lieu dans un Bed et Breakfast dans la région de Massarenti, en Italie. Le mis en cause avait contacté la prostituée à travers un site pornographique et a pris un rendez-vous avec elle, pour une relation sexuelle tarifée.

Arrivé sur les lieux, la dame lui ouvrit la porte. Le Sénégalais, sous la menace d’un couteau, l’a forcée à coucher avec lui, avant de la voler. Il s’empare du sac à main de la femme et prend la fuite. Mais la prostituée appelle la Police qui parvient à arrêter le Sénégalais violeur. Selon Vox Populi, il croupit à la prison pour mineurs de Pratello.





