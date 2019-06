Italie: un Sénégalais recherché pour avoir tabassé et tenté de violer sa...

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 11:04

L’on comprend mieux pourquoi certaines personnes ne prennent pas le risque d’héberger n’importe qui. En effet, un de nos compatriotes est activement recherché par la police italienne, pour avoir tabassé et tenté de violer la femme qui l’hébergeait.



Les faits, selon Les Echos se sont déroulés dans un petit appartement du quartier de Maddalena, à Gênes.



Apres avoir tabassé comme un chien la femme qui l’a hébergé, notre compatriote a intimé l’ordre à la Sénégalaise de se déshabiller pour avoir des rapports sexuels avec elle.

Seulement, la femme, qui ne s’est pas laissé faire, a crié pour alerter le voisinage. Pris de panique, le mis en causer a pris la fuite. Des recherches actives ont été entamées et la femme a été transportée aux urgences à l’hôpital.

