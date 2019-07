Italie: une bande de faussaires dirigée par un Sénégalais, démantelée

Abdourahmane Silèye Seck, un de nos concitoyens qui dirigeait une bande de faussaires, a été mis aux arrêts hier, à Catane en Italie.

Lui et sa bande composée 10 personnes dont un autre Sénégalais, 2 inspecteurs de la police municipale de Catane et d’autres de nationalité étrangère, ont été remis au procureur pour les faits d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, corruption, facilitation de l’immigration illégale, entre autres.

Les Echos



