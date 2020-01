Ivre mort : un Baye Fall poignarde sauvagement son camarade lors d’un baptême chez son marabout Khalifa Bèye, Baye Fall de son état, était devant la barre de la chambre criminelle de Dakar, mardi dernier. Il était jugé pour avoir mortellement poignardé son camarade et ami, Adama Wade, le 9 janvier 2016, lors d’un baptême chez son marabout, rapporte Le Soleil.

Complètement ivre, il avait porté plusieurs coups de couteau à la cuisse de la victime, avant de se mettre à califourchon sur lui pour l’achever de deux coups sur la tempe, avant de prendre la fuite.

A la barre, il a reconnu les faits, avouant que ses autres camarades et lui, étaient tous ivres au moment des faits. Le parquet a requis la perpétuité contre lui, estimant que son acte était volontaire. Son beau frère, Laurent Mendy, qui l’avait aidé à se cacher à Mont Rolland après sa fuite, absent du tribunal, a écopé de 3 ans de prison ferme pour recel de malfaiteurs. Délibéré le 4 février prochain.



