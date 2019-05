J’ai découvert mon certificat de décès dans la voiture de mon mari

Une infirmière basée à Nairobi et mère de quatre enfants explique comment elle a trouvé son certificat de décès dans le véhicule de son mari et père de ses enfants. Elle a partagé cette expérience avec un ami qui l’a posté sur son compte Twitter.



Le témoignage se lit comme suit: « Je suis de très mauvaise humeur, je me sens utilisée et rejetée, je me sens tellement mal. Je suis mariée et mère de quatre enfants et je me suis toujours senti mariée au meilleur homme du monde. Je suis infirmière dans un hôpital gouvernemental, ici au Kenya, alors qu’il est dentiste.



Notre plan a toujours été que lorsque notre premier enfant aura terminé ses études primaires, nous déménagerons aux États-Unis. Il y a environ un an, mon mari a commencé à fréquenter une femme dans la trentaine. J’ai vu ses messages et l’ai mis au pied du mur, après quoi il s’est excusé et je lui ai pardonné.



Cependant, à ma grande surprise, il est rentré tard vendredi soir et a très tôt dormi samedi. J’ai conduit sa voiture pour faire le plein d’essence. J’ai vu une enveloppe dans sa voiture. À l’intérieur de cette enveloppe, il y avait son passeport avec visa américain et celui de la dame avec visa américain. J’ai vu le formulaire utilisé pour remplir sa demande de visa.



Dans le formulaire, il disait que sa femme et lui étaient mariés récemment. Mon certificat de décès y était joint et que son certificat de mariage avec la dame était également joint. Dans le formulaire, il a écrit le nom de tous nos enfants. J’ai fait une photocopie de tous les documents et renvoyé les documents. Je suis presque devenu folle. »











