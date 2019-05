‘‘J’ai des douleurs pendant les rapports après mon accouchement ?’’

Bonjour Docteur, J’ai accouché il y a un an, le problème, c'est que les rapports sexuels restent très douloureux. Je suis allée consulter mon gynécologue mais il n'observe aucune lésion. Comment l'expliquer ? Merci.



Réponse du docteur

Plusieurs raisons peuvent expliquer des douleurs pendant les rapports après un accouchement. Cela peut être aussi une épisiotomie ou une déchirure et a entraîné la zone très douloureuse. Peut-être que sans le savoir, vous contractez vos muscles et ça devient très douloureux.



Dr. Christine Vahdat, gynécologue













afriquefemme